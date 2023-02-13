2023/02/13 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الاثنين، قبيل بيانات التضخم الأميركية التي من المقرر صدورها غدا بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية بفعل نتائج فصلية مخيبة للآمال من شركة كاستيلوم السويدية.وارتفع المؤشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع الاسهم الاوربية قبل بيانات التضخم الأميركية المركز الخبري الوطني.

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