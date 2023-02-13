وزير الداخلية يبحث مع وفد بعثة الاتحاد الاوروبي مكافحة الارهاب والجريمة

2023/02/13 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين مع وفد بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق مكافحة الارهاب والجريمة.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، التقى اليوم الاثنين، وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق برئاسة ايلكا سالمي.وبحسب البيان، “رحب الشمري بضيوفه وناقش معهم استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين […]

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