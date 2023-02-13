2023/02/13 | 18:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية ديالى توضح حقيقة رسوب احدى الطالبات بمادة الفنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/13 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ديالى توضح حقيقة رسوب احدى الطالبات بمادة الفنية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ديالى توضح حقيقة رسوب احدى الطالبات بمادة الفنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).