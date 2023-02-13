تقرير فرنسي: ميسي يستعد للرحيل عن باريس.. وبرشلونة يترقب

2023/02/13 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف تقرير فرنسي، عن نية الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، الرحيل عن النادي الفرنسي.

وقالت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن :"ميسي يميل للرحيل عن صفوف (بي إس جي) بنهاية عقده في الصيف المقبل2023".

وأضافت "تجديد التعاقد مع سان جيرمان، لا يمثل أولوية لميسي في الوقت الراهن، رغم التقارير الأخيرة التي تحدثت عن إمكانية التجديد".

وأشارت الى، ان "كل الاحتمالات تبقى ممكنة، في ظل سعي إدارة (بي إس جي)، وتواصلها بشكل مكثف مع المقربين من اللاعب البالغ من العمر 35 عاما".

ولفتت الشبكة الفرنسية الى، ان "ميسي لن يتخذ قرار الاستمرار مع باريس سان جيرمان من عدمه، إلا بعد نهاية مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي".

ونوهت الى، ان "برشلونة الإسباني وإنتر ميامي الاميركي يترقبان قرار ميسي، في الوقت الذي لا يفضل فيه النجم الأرجنتيني الانتقال للدوري الأمريكي، ليحافظ على تواجده بقائمة منتخب التانجو".

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