الكشف عن خارطة الأمطار على المدن العراقية في الساعات المقبلة

2023/02/13 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

توقع متنبئ جوي، فرص الأمطار ببعض المدن العراقية خلال الساعات المقبلة.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في (الفيسبوك) :"رغم تواجد السحب في أجواء مدن الجنوب لكن ضعفا في نشاط الحالة وكميات الهطول خلال الساعات السابقة بسبب سلبية الرياح السطحية الشمالية (رياح مرتفع جافة)".

وأضاف أنه "متوقع خلال الساعات المقبلة، تحسن فرص الهطول في بادية السماوة، تتبعها مدينة السماوة، وذي قار، ثم ميسان، والبصرة، خلال الفجر".

وأوضح عطية، ان "الأمطار في ذي قار، وبادية السماوة ومركزها، وتكون معتدلة الشدة مع البرق والرعد" متوقعاً، أن "تنتهي فرص الأمطار خلال مساء الثلاثاء المقبل لكنها تستمر خفيفة في أماكن من غرب البصرة وبادية الجنوب خلال الليل".

وأشار الى، "فرص لأمطار خفيفة غرب الأنبار نهار يوم الأربعاء".

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