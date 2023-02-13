اخر حصيلة للضحايا العراقيين في زلزال تركيا

2023/02/13 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، عن تسجيل "11 من الضحايا العراقيين في تركيا جراء الزلزال الأخير".

وكان زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا، الأثنين الماضي 6 شباط الجاري، وأسفر عن أكثر من 36 ألف قتيل من البلدين – حتى الآن- وأضعافهم من الجرحى وملايين من المشردين.

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