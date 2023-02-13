2023/02/13 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم

الاثنين، ان الوزارة بصدد انهاء العمل

بالموازنة الاتحادية للعام الحالي،

فيما اشارت الى ان مشكلة ارتفاع سعر

الدولار تم تداركها بإرادة حكومية

وشعبية.

وقالت سامي في كل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة المالية: أزمة سعر الصرف تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة المالية: أزمة سعر الصرف تم تداركها بإرادة حكومية وشعبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).