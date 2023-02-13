2023/02/13 | 18:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الاثنين، بمتابعة نشاط

الاستيراد للدولة خلال زيارته الى هيئة

الوطنية للاستثمار.

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان

تلقته وكالة نون الخبرية، أن الاخي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هيئة الاستثمار.. السوداني يوجه بمتابعة نشاط الاستيراد للدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هيئة الاستثمار.. السوداني يوجه بمتابعة نشاط الاستيراد للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).