2023/02/13 | 18:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أوضحت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، بشأن حقيقة تأثر السدود العراقية...

ظهرت المقالة تركيا تبلغ العراق: السدود الرئيسة مستقرة ولا توجد أي خطورة أولاً على المسلة.

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