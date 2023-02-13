2023/02/13 | 18:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3spCF9zEtyM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جرأة ام بحثا عن الشهرة..عراقيان يتحديان الأمن الوطني ويستفزانه لاعتقالهما) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جرأة ام بحثا عن الشهرة..عراقيان يتحديان الأمن الوطني ويستفزانه لاعتقالهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).