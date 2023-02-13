وزير الموارد المائية يطمئن: السدود العراقية آمنة في حال حدوث أي طارئ

2023/02/13 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة الموارد المائية، الاثنين، بشأن حقيقة تأثر السدود العراقية بالزلزال الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، فيما أكدت استعداداتها لمواجهة أي تدفق من المياه بشكل كبير الى الأراضي العراقية.

وقال وزير الموارد المائية عون ذياب، إن "المياه التي تتدفق من تركيا في محطات القياس الرئيسية على نهري دجلة والفرات طبيعية جداً"، مؤكداً أن "الجانب التركي بين عن طريق السفارة العراقية في أنقرة أن السدود الرئيسية المؤثرة وضعها مستقر ولا يوجد أي خطورة أو أي آثار سلبية بالنسبة إلى سدودهم وحالياً لا توجد نية لديهم لإطلاق كميات كبيرة من المياه".

وأضاف ذياب، أن "السدود العراقية في حالة مطمئنة جداً وآمنة في حالة حدوث أي طارئ"، مؤكداً "الاستعداد لاستقبال أي كمية من المياه تأتي من تركيا خصوصاً وأن هناك فراغاً خزنياً كبيراً في السدود العراقية يستوعب لربما كل المخزون في السدود التركيا بالوقت الحالي، ما يمكننا من خزن المياه فيها بشكل آمن ومستقر".

ولفت الى أن "الوزارة تتابع الموضوع بشكل جدي"، متوقعاً "عدم تخلي تركيا عن سدودها خصوصاً أنه لا توجد أضرار وأن السدود تصمم بمعامل أمان عالٍ جداً ضعف التوقعات التي تحدث بالنسبة للهزات الأرضية لأهمية السدود من الناحية الهندسية وخطورتها أيضاً"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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