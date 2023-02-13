وزير الخارجية: نحن بحاجة لأن نكون مستقلين وننتج الغاز الخاص بنا

2023/02/13 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، على ضرورة أن يكون الغاز مصدر دخل للعراق، في حين أشار إلى أن الباب لا يزال مفتوحاً لمزيد من المفاوضات حول صفقة طاقة تقدر بـ27 مليار دولار بين العراق وشركة "توتال" الفرنسية.

وقال حسين في مقابلة مع "المونيتور" الأميركية وترجمتها "الاقتصاد نيوز"، إن "هذه (الزيارة إلى واشنطن) هي الزيارة الأولى التي كان التركيز الأساسي فيها على الاقتصاد والتنمية والاندماج الاقتصادي.



حيث إن المناقشات خلال الزيارة تضمنت حاجة العراق للحد من انبعاثات الغاز المصاحب وتنويع مصادر الكهرباء".

وأضاف، أن "هناك الكثير من التفاهم هنا في واشنطن حول حاجة العراق إلى الاستثمار في السيطرة على الغاز المصاحب.



ليس بسبب الفوائد المناخية والصحية للسيطرة على هذه الانبعاثات فقط، بل هناك بُعد استراتيجي أيضاً، إذ يمكن للغاز أن يكون مصدر دخل للعراق ويجب أن يكون كذلك.



فنحن بحاجة إلى هذا الغاز الفائض لتزويد محطات الطاقة لدينا التي تعتمد حالياً على الغاز الإيراني.



نحن بحاجة إلى أن نكون مستقلين وننتج الغاز الخاص بنا إذ يمكن له أن يكمل دور العراق كمنتج رئيسي للنفط".

وأقر حسين بأن مفاوضات العراق مع شركة "توتال"، حول صفقة طاقة تقدر بـ27 مليار دولار، قد نوقشت في واشنطن.

وقال:" في الحقيقة، إن المحادثات في باريس مع "توتال إنرجي" لم تتوصل إلى اتفاق، لكن الباب لا يزال مفتوحاً لمزيد من المفاوضات، علمت بذلك باجتماعاتي هنا في واشنطن".

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