2023/02/13 | 18:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم نواب ووزراء.. هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تصدر 90 مذكرة اعتقال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/13 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم نواب ووزراء.. هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تصدر 90 مذكرة اعتقال) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم نواب ووزراء.. هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تصدر 90 مذكرة اعتقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).