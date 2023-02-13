2023/02/13 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة بغداد للمؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في الشهر الجاري.وذكر المكتب الإعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي والسوداني يبحثان تحضيرات استضافة مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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