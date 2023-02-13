شاهد لحظة استهداف رتل عسكري روسي.. وموسكو تتكبد خسائر كبيرة في شرق أوكرانيا

2023/02/13 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الجبهة الشرقية في أوكرانيا معارك عنيفة في الآونة الأخيرة، وسط محاولات روسية حثيثة لاقتحام بلدة فوهليدار في نطاق مدينة أوبلاست دونتيسك وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية إن "هذه أسوأ فترة خسائر للروس منذ بداية هذه الحرب".

في وقت حافظت العاصمة الأوكرانية كييف، على الأنوار مضاءة على مدار اليوم دون انقطاع، بعد ضربات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنية التحتية.

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