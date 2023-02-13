2023/02/13 | 19:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاثنين، القبض على متهم بابتزاز المواطنين في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بأبتزاز المواطنين في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بأبتزاز المواطنين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).