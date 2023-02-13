ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين في زلزال تركيا

2023/02/13 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين،

ارتفاع حصيلة الضحايا العراقيين جراء

الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، فيما

أكد العمل بأولوية قصوى لتوفير الدعم

للجالية العراقية في مناطق الزلزال.

وقال متحدث الوزارة،

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