الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه من مخيم الهول عودة طوعية

2023/02/13 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

الاثنين، خلال استقباله منسق الاتحاد

الأوربي لشؤون مكافحة الإرهاب، ايلكا

سالمي، أن العراق ملتزم بإعادة رعاياه

من مخيم الهول وبقية المخيمات عودة

طوعية.

وذكر المكتب

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