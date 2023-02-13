الموارد تنفي وصول اطلاقات مائية من سوريا وتركيا للأنبار

2023/02/13 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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فى مدير دائرة الموارد المائية في قضاء الفلوجة وشرق محافظة الانبار رائد مظهر المحمدي، الاثنين، تسجيل اية اطلاقات مائية قادمة من تركيا وسوريا .

وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الانباء التي تحدثت عن قيام تركيا بفتح سد اتاتورك الذي يخزن نحو 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية وتدفق المياه الى زاخو بمحافظة دهوك شمالي العراق رواية عارية عن الصحة حيث لم يظهر لحد هذه الساعة اي زيادة في الاطلاقات المائية القادمة من تركيا ولم تلاحظ وزارة الموارد المائية اي زيادة سوى المياه المتدفقة من بعض البحيرات الى نهر دجلة جراء الامطار التي شهدها بعض من المحافظات الشمالية”.

واضاف ان “الرواية الثانية التي تناولتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قيام طائرة مسيرة مجهولة المصدر بقصف احدى السدود السورية وتدفق المياه الى قضاء القائم غربي الانبار ومنها الى المحافظات الاخرى كلام عار عن الصحة حيث لم تثبت اي تغيرات في الاطلاقات المائية القادمة من سوريا”.

وأشار الى ان “وزارة الموارد مازالت تستخدم الخزين المائي في بحيرة الثرثار شمالي مدينة الرمادي في عمليات توفير مياه الشرب والسقي والاستخدامات الاخرى وفق توصيات الوزارة المعنية”.

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