2023/02/13 | 19:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، جرى فيه بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات، واستعراض مجمل العلاقات بين العراق وهولندا وعموم دول الاتحاد الأوربي.

وقدّم روته ، بحسب بيان لمكتب السوداني “دعوته إلى رئيس مجلس الوزراء لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي ستستضيفه هولندا في شهر آذار القادم”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال “تطلع العراق لتعزيز التعاون المشترك، ودعوة الشركات الهولندية للاستثمار في العراق والإسهام في تطوير البنى التحتية الخدمية والاقتصادية”.

وثمّن السوداني مشاركة هولندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتقديم الدعم والتدريب للقوات العراقية، مبدياً رغبة العراق في مدّ التعاون الثنائي اقتصادياً، والإفادة من الخبرة الهولندية في مجالات المياه ومواجهة التغيرات المناخية والمشاكل البيئية، وكذلك في قطاع التعليم الأولي والعالي.

وأبدى رئيس الوزراء الهولندي رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي، مشيداً بدور العراق في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة ضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا.



كما أعرب عن ترحيب بلاده بالخطط الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية في تنمية القطاع الخاص، فضلاً عن الإشادة بجهود العراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 في هولندا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يتلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 في هولندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).