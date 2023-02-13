السوداني يتسلم دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 في هولندا

2023/02/13 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي ستستضيفه هولندا في شهر آذار المقبل.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم) نسخة منه، ان السوداني "تلقى، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، جرى فيه بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات، واستعراض مجمل العلاقات بين العراق وهولندا وعموم دول الاتحاد الأوروبي".

وقدّم روته دعوته إلى السوداني لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي ستستضيفه هولندا في شهر آذار القادم.



وفقاً للبيان.

وأكد السوداني خلال الاتصال "تطلع العراق لتعزيز التعاون المشترك، ودعوة الشركات الهولندية للاستثمار في العراق والإسهام في تطوير البنى التحتية الخدمية والاقتصادية".

وثمّن رئيس الوزراء "مشاركة هولندا ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتقديم الدعم والتدريب للقوات العراقية".

وأبدى أيضاً "رغبة العراق في مدّ التعاون الثنائي اقتصادياً، والإفادة من الخبرة الهولندية في مجالات المياه ومواجهة التغيرات المناخية والمشاكل البيئية، وكذلك في قطاع التعليم الأولي والعالي".

وأعرب رئيس الوزراء الهولندي من جانبه، رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي، مشيداً بدور العراق في تقديم المساعدات الإنسانية وإغاثة ضحايا الزلزال الأخير في سوريا وتركيا".

كما أعرب عن ترحيب بلاده بالخطط الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية في تنمية القطاع الخاص، فضلاً عن الإشادة بجهود العراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.

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