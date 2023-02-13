اضافوا صفرًا واحدًا وحصلوا على 15 مليار دينار.. النزاهة تطيح بتلاعب بمساحة عقار

2023/02/13 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النـزاهـة، اليوم الاثنين، ضبط متـهمـينِ اثنين تلاعـبا في مسـاحـة عـقـار للحـصـول على قرض بـ(15) مليار دينار.

وذكرت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين أقدما على التلاعب بمساحة عقارٍ بإضافة صفر إلى المساحة الحقيقيَّة لتُصبحَ من (٨٣١ دونماً إلى ٨٠٣١ دونماً)"، مُشيرةً إلى أنَّ "العقار تمَّ تقديمه كضمانةٍ عقاريَّةٍ؛ بغية الحصول على قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة".

وأضافت أنَّ "المُتَّهمين الاثنين كانوا يزمعون تسلُّم قرضٍ يُقدَّرُ بـ (15,000,000,000) مليار دينارٍ، على شكل ثلاث دفعات بواقع (5,000,000,000) مليارات دينارٍ لكل دفعةٍ، لافتةً إلى أنَّ تحديد مبلغ القرض كان؛ بناءً على كشفٍ مُعدٍّ من المُتَّهمين؛ ممَّا تمخَّض عنه تثمين قيمة العقار المُتلاعب بمساحته بمبلغ (26,000,000,000) مليار دينار".

ونوَّهت بأن "العمليَّة التي نفِّذّت؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ، تمخَّض عنها أيضاً ضبط إضبارة تحاسبٍ ضريبيٍّ وإضبارة قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة، فضلاً عن نسخةٍ من إضبارة العقار".

وأوضحت أن "المُتَّهمين سيقا إلى قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة، قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق، وإيقاف صرف المبلغ المُتبقِّي من القرض البالغ (٥) مليارات دينار".

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