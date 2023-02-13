السوداني يدعو الشركات الهولندية للاستثمار في العراق

2023/02/13 | 19:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته.

وجرى خلال الاتصال بحسب بيان لمكتب السوداني، "بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات، واستعراض مجمل العلاقات بين العراق وهولندا وعموم دول الاتحاد الأوربي".

وقدّم روته "دعوته إلى رئيس مجلس الوزراء لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي ستستضيفه هولندا في شهر آذار القادم".

وأكد السوداني، "تطلع العراق لتعزيز التعاون المشترك، ودعوة الشركات الهولندية للاستثمار في العراق والإسهام في تطوير البنى التحتية الخدمية والاقتصادية".

وأبدى السوداني، "رغبة العراق في مدّ التعاون الثنائي اقتصادياً، والإفادة من الخبرة الهولندية في مجالات المياه ومواجهة التغيرات المناخية والمشاكل البيئية، وكذلك في قطاع التعليم الأولي والعالي".

من جانبه، أبدى روته، "رغبة بلاده في التعاون الاقتصادي"، معرباً عن "ترحيب بلاده بالخطط الطموحة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة العراقية في تنمية القطاع الخاص، فضلاً عن الإشادة بجهود العراق في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة".

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