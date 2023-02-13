2023/02/13 | 19:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُتَّهمين اثنين في الديوانيَّة تلاعبا...

ظهرت المقالة تزوير مساحة ارض للحصول على قرض بقيمة 15 مليار دينار في الديوانية أولاً على المسلة.

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