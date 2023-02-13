2023/02/13 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، جرى فيه بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الصعد والمجالات، واستعراض مجمل العلاقات بين العراق وهولندا وعموم دول الاتحاد الأوربي.وقدّم روته دعوته إلى رئيس مجلس الوزراء لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، الذي […]

ظهرت المقالة منها الملف الاقتصادي..



تفاصيل مهمة خلال اتصال السوادني ونظيره الهولندي أولاً على ايرث نيوز.

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