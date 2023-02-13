2023/02/13 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع انتشار صور لغزو الجراد ملعب الشرائع في مكة المكرّمة خلال المباراة التي جمعت ناديي النصر والوحدة، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسراب جراد قالت إنه مصور حديثاً في السعودية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يا رب سلم".. ما حقيقة فيديو أسراب الجراد في السعودية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يا رب سلم".. ما حقيقة فيديو أسراب الجراد في السعودية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).