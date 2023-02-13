نادية مراد، تغرد بشأن النصب التذكاري للابادة الايزيدية

2023/02/13 | 20:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك الناشطة الايزيدية نادية مراد ، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام و سفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة غردت في صفحاتها عن مشروع انشاء النصب التذكاري للابادة الايزيدية التي ستنفذه مبادرة نادية مراد بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية الـIOM في قرية صولاغ التي تبعد حوالي 2 كم شرقي قضاء سنجار و قالت ، …

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