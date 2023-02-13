قضية الفتنة بالأردن.. باسم عوض الله يطالب أمريكا بالتدخل لإطلاق سراحه

2023/02/13 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مواطن أمريكي من أصول أردنية مٌدان في اتهامات بالتحريض على الفتنة في الأردن، الحكومة الأمريكية بأن تعيده إلى الولايات المتحدة، وبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على سجنه.

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