تحذير من قدرات مرعبة للذكاء الاصطناعي تهدد البشرية

2023/02/13 | 21:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر العلماء من القدرات المرعبة التي وصل إليها الذكاء الاصطناعي وجعلت إمكانية إساءة استخدامه لتصميم أسلحة كيميائية وبيولوجية عالية السمية، أمرا ممكنا.وتعد خوارزميات الكمبيوتر قوة من أجل الخير، حيث تحدد أشكالا جديدة من المضادات الحيوية والأدوية لمكافحة الأمراض والعدوى المختلفة.لكن أربعة باحثين شاركوا في اكتشاف الأدوية القائمة على الذكاء الاصطناعي وجدوا […]

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