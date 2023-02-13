2023/02/13 | 21:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني: الحكومة تدعم النشاطات الثقافية بوصفها وسيلة لتقديم الهوية الحضارية للشعب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/13 | 21:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: الحكومة تدعم النشاطات الثقافية بوصفها وسيلة لتقديم الهوية الحضارية للشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: الحكومة تدعم النشاطات الثقافية بوصفها وسيلة لتقديم الهوية الحضارية للشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).