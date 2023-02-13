مخاوف من عمليات مشبوهة بعد شمول مطارات كردستان ببيع الدولار الرسمي-عاجل

2023/02/13 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

طالب السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الاثنين، بمتابعة عملية بيع الدولار في مطارات أربيل والسليمانية.

وقال الشيخ في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "ينبغي متابعة عملية بيع الدولار في المطارات للمسافرين لأنها ستشوبها الكثير من عمليات الاحتيال والنصب".

وأضاف أن "هناك تحايلاً ونصباً للحصول على العملة الصعبة من قبل متنفذين، لذلك يجب مراقبة هذه العملية، كي يتم بيع الدولار بصورة قانونية".

وكان البنك المركزي العراقي قد وجه في وقت سابق المصارف الحكومية (الرافدين، الرشيد، المصرف العراقي للتجارة ( TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات العاصمة بغداد والبصرة والنجف وأربيل والسليمانية.

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