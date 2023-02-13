2023/02/13 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاثنين، بتكريم عدد من الفنانين والمبدعين الذين أحرزوا جوائز في شتى المجالات الفنية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان السوداني، استقبل، الأثنين، عدداً من الفنانين والمبدعين الذين أحرزوا جوائز في شتى المجالات الفنية".

وأطّلع رئيس الوزراء على "عرض لواقع الحركة الفنية وإسهامها الحالي في التنمية الاجتماعية والثقافية والسلم المجتمعي".

وأكد، أن "قطاع الفن والثقافة يحظى بأهمية بارزة في الخطط الحكومية، كما أن الحكومة تضع في اعتبارها تنفيذ عدد من المشاريع الفنية ودعم النشاطات الثقافية بوصفها وسيلة لتقديم الهوية الحضارية الأصيلة لشعبنا العراقي".

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى "طروحات الفنانين وحديثهم وآرائهم واستعراض أوضاعهم، وأفضل السبل لإنصاف هذه الشريحة المتميزة بعطائها، ثم وجه بتكريمهم عرفاناً بالمنجز الوطني الذي قدموه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يوجه بتكريم الفنانين الحاصلين على جوائز) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يوجه بتكريم الفنانين الحاصلين على جوائز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).