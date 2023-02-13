بعد الغضب من كاريكاتير الزلزال.. توضيح نادر من شارلي إيبدو 

2023/02/13 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أيام على الزوبعة التي أثارها رسم نشرته عن الزلزال الذي ضرب مناطق وساعة في تركيا وسوريا، ردت مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة على استفسارات موقع "الحرة"، كاشفة عن هدفها من نشر الرسم.

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