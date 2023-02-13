متحدث الحكومة: مجموعة قرارات وحزم ستصدر لتحقيق التوازن في سوق الصرف

2023/02/13 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الاثنين، وجود قرارات جديدة ستصدر لتحقيق التوازن في سوق الصرف، فيما أشار إلى قرب إنجاز هيكلة قانون الموازنة العامة لعام 2023.

وقال العوادي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الموازنة العامة لعام 2023 مكتملة وحاضرة، إلا أن مسألة التذبذب في سعر صرف الدولار تسبب في تأخر إقرارها"، مبيناً أن "تغيير سعر الصرف يصب في خدمة المواطن العراقي".

وبين أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية، بتشكيل هيكلية الموازنة وإعادة الأرقام على أساس سعر الصرف الحديث خلال فترة زمنية محددة".

وتابع، أنه "بعد انتهاء وزارة المالية من تثبيت أرقام السعر الجديد ستكون الموازنة جاهزة وستطرح في مجلس الوزراء من جديد وبعدها سترسل إلى البرلمان"، مؤكداً أن "موازنة العام الحالي وللمرة الأولى ستكون مسخرة لتنفيذ البرنامج الحكومي، سواء الخدمي أو القطاع الخاص وكل ما تعهد به البرنامج الوزاري".

ولفت، إلى أن "هناك مجموعة حزم جديدة وقرارات ستصدر من قبل الحكومة والبنك المركزي من خلال المتابعة، من أجل تحقيق التوازن في سوق الصرف داخل العراق".

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