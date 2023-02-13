المالية النيابية تدعو مجموعة الدول الاقتصادية السبع إلى دعم العراق

2023/02/13 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن رؤيتها بشأن إعداد موازنة العام الحالي، فيما شددت على ضرورة حث دول المنبع على اعطاء العراق حصته المائية المقررة.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان، إنه "ترأس اليوم اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وفد الدول الصناعية السبع"، مبيناً "أننا قدمنا رؤيتنا بشأن إعداد موازنة العام الحالي، كما ناقشنا عدداً من الملفات المهمة فيما يتعلق بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية".

وشدد العطواني، على "ضرورة أن تعالج موازنة العام الجاري حاجات المجتمع ومطالبه المُلحة خاصة الطبقات الهشة"، مشيراً إلى أن "الموازنة ستتضمن توسعة الشمول بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية".

وأكد على "إيلاء القطاع الصحي أهمية كبيرة في الموازنة عبر تضمينها إقامة المشاريع الصحية، كبناء المستشفيات الجديدة والمتطورة واستكمال المتلكئة منها، فضلاً عن إنشاء مراكز متخصصة لعلاج أمراض السرطان والقلب"، داعياً "مجموعة الدول الاقتصادية السبع إلى دعم العراق وتمكينه من تطوير قطاعه النفطي، وإنشاء مشاريع كبرى لتكرير وإنتاج المشتقات النفطية لسد حاجة البلاد من هذه المشتقات داخلياً بدلاً عن الاعتماد المفرط على استيرادها من الخارج".

وبشأن ملف الكهرباء، رحب العطواني بـ"النهج الحكومي الجديد عبر التوجه نحو إنتاج الطاقة المتجددة"، مبدياً "دعمه الكامل للاتفاقات والتعاقدات التي أبرمت مؤخراً مع الشركات العالمية الرصينة سواء سيمنز و GE لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم وبما يلبي تطلعات المواطنين".

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