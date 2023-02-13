انهيار تاريخي جديد لليرة اللبنانية أمام الدولار

2023/02/13 | 22:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

سجلت الليرة اللبنانية، اليوم الاثنين، أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء 68 ألف ليرة.

وسجل سعر صرف الدولار 68.3 ألف ليرة للبيع و68 ألف ليرة للشراء، حسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ويعتمد لبنان ابتداء منذ مطلع فبراير/شباط، سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي.

اقتصادمصرف لبنانلبنان‬ يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف رسمياً جديداً

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

ووفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت"، فقد شهد العام الحالي بالفعل قيام 3 دول مثقلة بالديون - مصر وباكستان ولبنان - بخفض أسعار صرف عملاتها استجابة للإصلاحات المطلوبة قبل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي.



ولكن الخبراء يرون أنها قد تكون مجرد البداية.

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