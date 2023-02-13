2023/02/13 | 22:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يوافق على قرارات بمعالجة حالات الطلبة للسنة الدراسية 2023/2022 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/13 | 22:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يوافق على قرارات بمعالجة حالات الطلبة للسنة الدراسية 2023/2022) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يوافق على قرارات بمعالجة حالات الطلبة للسنة الدراسية 2023/2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).