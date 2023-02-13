عالم إسباني يكشُف لماذا كان الزلزال في تركيا وسوريا

2023/02/13 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خوردي دياز عالم الزلازل في معهد

برشلونة لعلوم الأرض التابع للمجلس

الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا إن

"الزلزالين اللذين وقعا بولاية كهرمان

مرعش التركية هما زلزالان كبيران يفصل

بينهما 9 ساعات، وهذه ح

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