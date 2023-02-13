جواد كاظم نعمان الكَريطي رئيساَ للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

2023/02/13 | 22:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى صباح اليوم الاثنين الموافق (13/2/2023م)

بمبنى الاتحاد المحلي للجمعيات

الفلاحية التعاونية في كربلاء المقدسة

وسط المحافظة اجتماع عقده المكتب

التنفيذي للاتحاد المحلي وبحضور أعضاء

المكتب

وبعد المداول

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