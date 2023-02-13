2023/02/13 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية: لاوفيات لعراقيين في سوريا بسبب الزلزال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية: لاوفيات لعراقيين في سوريا بسبب الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).