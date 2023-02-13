طالباني يناقش القضاء بضرورة التوصل لاتفاق وطني

2023/02/13 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ضرورة التوصل لاتفاق وطني بشأن السلطة القضائية.

وقال المكتب الإعلامي للطالباني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير التقى في بغداد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على تقوية السلطة القضائية، واستقلال المحاكم وحماية حقوق الانسان"، مشددين في الوقت ذاته على "جعل الدستور أساسا لحل المشكلات بين أربيل وبغداد".

‏‎وأشار طالباني بحسب البيان الى "أهمية التوصل الى اتفاق جذري ووطني من أجل حل المشكلات بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف، وأن يؤدي مجلس القضاء الأعلى دورا مؤثرا وايجابيا بهذا الشأن".‏‎

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