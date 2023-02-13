تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في غازي عنتاب

2023/02/13 | 22:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في مدينة غازي عنتاب.وبحسب ما نشرته صحيفة محلية، فإنه وفقا للبيان الصادر عن إدارة الكوارث والطوارئ ان هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في مدينة غازي عنتاب وقعت الساعة 14:59.وبلغ العمق 11.44 كيلومترا.

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هزة أرضية بقوة 4.6 درجة في غازي عنتاب أولاً على ايرث نيوز.

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