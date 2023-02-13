في أحد مشاريع مطار النجف.. النزاهة تكشف هدر قرابة 600 ألف دولار

2023/02/13 | 22:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن كشف هدر قرابة 600 ألف دولار في أحد مشاريع مطار النجف.

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