2023/02/13 | 22:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 71tvNSsCFH0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قانون الانتخابات الجديد ومستقبل القوى التقليدية | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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