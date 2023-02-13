2023/02/13 | 22:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، عدم وجود وفيات بين أبناء الجالية العراقية بسوريا.وقال الصحاف في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “السفارة العراقية بدمشق تتابع ظروف وأوضاع الجالية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الخارجية: لا وفيات بين ابناء الجالية العراقية في سوريا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية: لا وفيات بين ابناء الجالية العراقية في سوريا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية: لا وفيات بين ابناء الجالية العراقية في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).