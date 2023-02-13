2023/02/13 | 22:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في مطار...

ظهرت المقالة نحو 600 ألف دولار تهدر جراء مخالفات في أحد مشاريع مطار النجف أولاً على المسلة.

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