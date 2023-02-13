ائتلاف المالكي: قانون “سانت ليغو” الحالي بعثر أوراق العملية السياسية

2023/02/13 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر ائتلاف دولة القانون، الاثنين، ان العودة الى قانون (سانت ليغو) قبل الانتخابات الاخيرة افضل مما هو عليه الان بعد التعديل، فيما اكد ان التعديل الأخير بعثر أوراق العملية السياسية وساهم في ارباكها.

وقال عضو الائتلاف عباس المالكي في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه “من الصعب تجميع الكتل السياسية المختلفة في كتلة واحدة لتشكيل الحكومة، وهذا ما ساهم في غياب سرعة تشكيل حكومة قوية بحسب فقرات القانون التي تم التعديل عليها”، مشيرا الى ان” التعديل الأخير الذي تم على قانون الانتخابات بعثر أوراق العملية السياسية”.

وتابع، ان “العودة الى القانون القديم قبل التعديل سيكون افضل مما عليه الان لأنه؛ يتيح للكتل السياسية ان تجمع ألاصوات التي حصلت عليها من اجل تشكيل الحكومة”، لافتا الى ان “الشروط التي تمت اضافتها على القانون عقد عمل القانون على ارض الواقع”.

واردف، انه “على البرلمان التحرك الى إعادة القانون الى ما كان عليه في الفترة السابقة لضمان ابعاد المعرقلات اثناء تشكيل الحكومة”، مبينا ان “المشاكل التي حدثت في الفترة السابقة هي بسبب؛ تقسيم المحافظات الى دوائر متعددة”.

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