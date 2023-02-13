الحلبوسي يلتقي احمد ابو ريشة في الرمادي

2023/02/13 | 22:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، الاثنين، رئيس صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة في مدينة الرمادي.

وقال مكتب اعلام حزب تقدم في بيان ان ” رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يصل الى مقر رئيس صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة في مدينة الرمادي”.

واضاف البيان انه “كان برفقة الرئيس الوزراء وعددا من اعضاء مجلس النواب العراقي”.

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