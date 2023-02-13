صور زلزال تركيا وسوريا القاسية تهز العالم والمشاهير يحشدون الدعم.. الأبرز في أسبوع

2023/02/13 | 22:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور زلزال تركيا وسوريا القاسية تهز العالم، والمشاهير يحشدون الدعم للضحايا..بريتني، ريهانا، الهلال وريال مدريد..إليكم الأبرز في أسبوع

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