2023/02/13 | 22:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزيـر الصناعـة والمعـادن يُتابـع سيـر العمليـة الإنتاجيـة والتسويقيـة فـي شركـة أدويـة سامـراء ويُشـدد علـى ضـرورة النهـوض بالشركـة خِـلال المرحلـة القادمـة

تابـعَ السيد وزير الصناعة والمعادن الأستاذ الدكتور المُهندس خالـد بتّـال النجـم ، سير العملية الإنتاجية والتسويقية في الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء خِلال زيارة ميدانية أجراها اليوم الإثنين المُوافق ١٣ شباط ٢٠٢٣ رافقه فيها وكيل الوزارة للتخطيط السيد أحمـد الكريـم ، وذلك ضِمنَ سلسلة جولاته وزياراته الميدانية المُتعاقبة إلى شركات ومصانع الوزارة المُنتشرة في مُختلف المُحافظـات .

وتـرأسَ معالي الوزير في مُستهل زيارته إجتماعاً مُوسعاً لمجلس إدارة الشركة ورؤساء الأقسام فيها أكدَ فيه سروره بزيارة مدينة سامراء التي لها خصوصية بتاريخها وأهلها وصمودها في الظروف الصعبة التي مرَّ بها البلد كما هو حال باقي مُدن ومُحافظات العراق ، مُشدداً على ضرورة النهوض بواقع الشركة لأهميتها الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي من خِلال توفير الأدوية ذات النوعية والفعالية العالية وسد جُزء من حاجة البلـد .

وتخلـلَ الإجتماع مُناقشات مُفصلة وتوجيهات صارمة لتقويم مسار عمل الشركة والنهوض بأدائها مُستقبلاً تلخصت كالأتـي :

🔷 مُناقشـة عقد الوكالة التسويقي بشكل تفصيلي وبيان المُلاحظات والمُخالفات الواردة فيـه .

🔷 توجيـه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الفني للوزارة للتحقيق بعقد الوكالة التسويقية وتقديم كافة الأوليات الخاصة بالعقد مع قيام مجلس إدارة الشركة بمُراجعة حقيقية للعقد خِلال مُدة أسبوع وعرض النتائج أمام أنظار معالي الوزيـر .

🔷 التعـرُف على نشاط ومهام جميع أقسام الشركة ومُناقشة المُقترحات والمُعالجات للمشاكل التي تُواجه عملها والتي تتعلق بمقر الوزارة أو وزارة الصحـة .

🔷 مُناقشـة تقدُم العمل في تنفيذ مشاريع إنشاء البنايات والمصانع الجديدة عن طريق عقود المُشاركة مع القطاع الخاص أو عقود الخُطة الإستثمارية الخاصة بالشركـة .

🔷 توجيـه بإيجاد الحلول والآليات المُناسبة لتوفير السيولة النقدية للشركة عن طريق الإقتراض أو غيرهـا .

🔷 توجيـه بدراسة شاملة لطلبات شركات القطاع الخاص الواردة إلى الشركة للمُضيّ بالطلبات التي تُحقق الجدوى والمنفعة للشركـة .

🔷 توجيـه بالعمل على إعادة تفعيل مصنع الطارق للمُبيدات لما لهُ من خصوصية جُغرافية علمية علاجيـة .

🔷 منـح كافة الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة الجديد للإسراع في إتخاذ القرارات السليمة التي تخدم عمل الشركـة .

وفـي سياق الزيارة أطلعَ معالي الوزير ميدانياً على عمل المصانع والخطوط الإنتاجية والمشاريع تحت الإنشاء كما عقدَ مؤتمر صحفي صرح خلالـه :

🔷 هنُـاك مشاكل بسبب عقود سابقة ما أدى إلى قلة إيرادات الشركـة .

🔷 الشركـة تُساهم بـ ٣٥% من رواتب المُوظفين ولديها فُرصة وقادرة على تجاوز المشاكل والتحول إلى شركة رابحة في حال تغطية حاجة وزارة الصحـة .

🔷 الشركـة لها سُمعة عندَ العراقيين ومُساهمات كبيرة في تحقيق الأمن الدوائي للشعب العراقي بمُنتجاتها الدوائية المعروفة بجودتها العلاجيـة .

🔷 تكليـف إدارة جديدة وتشكيل مجلس إدارة جديد يقع على عاتقه تجاوز المشاكل الحاصلـة .

🔷 هُنـاك ملفات في الشركة مُحالة إلى هيئة النزاهة إضافة إلى تحقيقات جارية في الوزارة بخصوص هذهِ الملفات وملفات أخـرى .

🔷 نحـنُ جادون لحل كُلّ الإشكاليات والمُخالفات وحسمها بشكلٍ نهائي للنهوض بواقع الشركـة .

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